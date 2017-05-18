مورينيو قلق بسبب إصابة فيلايني قبل النهائي

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة لاعب الوسط مروان فيلايني في المباراة الأخيرة لفريقه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وكذلك المباراة النهائية للدوري الأوروبي في الأسبوع المقبل، بعد تعرضه لإصابة خلال تعادل يونايتد بدون أهداف أمس الأربعاء مع ساوثامبتون.

وخرج اللاعب البلجيكي الدولي من المباراة في الدقيقة 75 وتحدث قليلا مع المدرب جوزيه مورينيو، قبل أن يتوجه مباشرة لغرف الملابس بعد تعرضه لإصابة في العضلات فيما يبدو.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن مورينيو: "فيلايني وبكل ما لديه من خبرة يقول إنه ليس تمزقا".

وأضاف المدرب البرتغالي: "هو يقول إنها شيء بسيط. لكن البسيط يمكن أن يكون كبيرا. دعونا ننتظر حتى الغد. لكن كان لابد من إشراكه في المباراة".

ويقول مورينيو إنه كان مضطرا لمنح فيلايني (29 عاما) فرصة اللعب بعد تغيبه عن آخر ثلاث مباريات للفريق في الدوري، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة مانشستر سيتي في أبريل الماضي، من أجل إعداده للمباراتين المقبلتين.

وأشار مورينيو أيضا إلى أن المدافع إيريك بيلي تعرض لإصابة خفيفة، لكنه لا يشعر بالقلق جراء ذلك، لأنه ممنوع من اللعب في نهائي الدوري الأوروبي بسبب تلقيه بطاقة حمراء في الدور قبل النهائي.

وسيلتقي يونايتد مع ضيفه كريستال بالاس في آخر مباراة في الدوري المحلي يوم الأحد المقبل، قبل أن يتوجه إلى استوكهولم عاصمة السويد لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء المقبل.