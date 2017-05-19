سامباولي: حلمي تدريب منتخب بلادي

قال خورخي سامباولي، مدرب أشبيلية يوم الجمعة، إنه لا يستطيع أن يرفض أي عرض جاد لتدريب منتخب بلاده الأرجنتين لكرة القدم، مشيراً إلى أن المفاوضات بين الاتحاد المحلي وأشبيلية في مراحل متقدمة.

واختار الاتحاد الأرجنتيني للعبة، الذي أقال إدجاردو باوزا الشهر الماضي بعد قيادته الفريق في 8 مباريات، سامباولي لقيادة المنتخب وإنعاش آماله في تصفيات كأس العالم 2018.

وتحتل الأرجنتين أحد عمالقة اللعبة في أميركا الجنوبية المركز الخامس قبل 4 مباريات على نهاية التصفيات، ما يعني إمكانية غيابها عن البطولة التي تستضيفها روسيا العام المقبل.

وقال سامباولي في مؤتمر صحافي اليوم: "حلمي منذ طفولتي تدريب منتخب بلادي.. منتخب الأرجنتين أبدى نية واضحة في التعاقد معي".

وأكد أنه لم يوقع على أي عقد بعد مضيفا: "سأرحل عن هنا (أشبيلية) فقط من أجل تولي مسؤولية تدريب منتخب بلادي. هذا عرض لا يمكنني رفضه".

وأنهى سامباولي مسيرة طويلة في أميركا الجنوبية بعد تدريب تشيلي وقيادتها إلى لقب كأس كوبا أميركا 2015 لينتقل إلى أشبيلية في موسمه الأول في أوروبا.

وقاد المدرب الأرجنتيني أشبيلية للمركز الرابع في الدوري الاسباني وهو أفضل مركز للفريق منذ 2010.

كما قاد الفريق إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2010 قبل أن يخرج على يد ليستر سيتي بالخسارة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

لكن في المراحل الأخيرة من الموسم فاز الفريق 3 مرات في آخر 13 مباراة ليفقد المركز الثالث بالدوري لصالح أتلتيكو مدريد.

وقال سامباولي: "هذا الوضع يتم حله الآن وليس قبل ذلك لأنه كان أمامنا الكثير من المباريات. يمكننا الآن الحديث عن (الأرجنتين).. لأننا حققنا أهدافنا لكن هذا الأمر ليس بيدي".

وواصل: "لو لم يتم التوصل لاتفاق بشأن المفاوضات لن أرحل إلى أي مكان. لن أترك أشبيلية إلى أي ناد آخر".