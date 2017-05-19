فينغر: مستقبلي مع أرسنال يتحدد نهاية الشهر الجاري

أوضح المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، أن مستقبله مع أرسنال سيتحدد في اجتماع لمجلس إدارة النادي بعد نهائي كأس انجلترا لكرة القدم والمقرر في 27 مايو الجاري ضد الجار اللدود تشيلسي، المتوج بلقب الدوري.

ويبقى شهران في عقد فينغر مع أرسنال الذي ارتبط به منذ 1996، ولم يعلن بعد ما إذا كان يعتزم تمديده أم لا.

وواجه المدرب الفرنسي أسئلة عن مستقبله باستمرار في الأشهر القليلة الماضية، لكنه أكد أن اجتماعا بهذا الشأن سيعقد بعد نهائي الكأس.

وردا على سؤال حول موعد اجتماع مجلس الإدارة قال فينغر: "أعتقد أنه بعد نهائي الكأس".

وعما إذا كان الاجتماع سيخرج بقرار نهائي حول مستقبله أجاب "نعم"، مؤكدا "يجب ان تعرفوا أن هناك العديد من الأمور المتعلقة بنادي كرة قدم التي يجب مناقشتها في اجتماع لمجلس الإدارة".

وتابع: "من هذه الأمور بالطبع، ما يحصل مع المدرب، المستقبل، اللاعبون الذين يجب التعاقد معهم، تجديد العقود. بالطبع سأكون هناك. في الوقت الحالي اعتقد أنه يجب أن نركز على المدى القصير وما سيحصل الاحد وفي نهائي الكأس".

ويختتم أرسنال مشواره في الدوري الأحد أمام ضيفه ايفرتون في مباراة صعبة، وهو يحتفظ بأمل ضئيل لعدم الغياب عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في الأعوام العشرين الاخيرة.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 72 نقطة، بفارق نقطة خلف ليفربول الرابع، وثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي الثالث.

وضمن تشيلسي وتوتنهام البطاقتين الأوليين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ويحق لانجلترا ببطاقة ثالثة مباشرة، في حين يخوض الرابع الملحق.

كما أن فينغر يسعى إلى قيادة أرسنال الى لقبه الثالث في كأس انجلترا في غضون أربعة مواسم، والثالث عشر في تاريخه، علما بأنه سيخوض النهائي للمرة العشرين (رقم قياسي).

وواجه فينغر هذا الموسم انتقادات واسعة من جماهير النادي اللندني التي طالبت مرارا برحيله عن الفريق، لاسيما في ظل إقصائه المذل على يد بايرن ميونيخ الالماني من الدور الثاني لدوري أبطال اوروبا (10-2 بمجموع مباراتي الذهاب والاياب)، واحتمال انهاء الدوري خارج المراكز الأربعة الأولى.

وحصلت مسيرات خارج "استاد الإمارات" الخاص بارسنال وقاطع عدد من المشجعين فوز الفريق على سندرلاند الثلاثاء.