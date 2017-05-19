كلوب: أتمنى أن يخلفني جيرارد في تدريب ليفربول

قال يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه سيكون سعيدا للغاية، إذا أصبح أسطورة النادي ستيفن جيرارد مدربا للفريق خلفا له.

وعاد جيرارد، القائد السابق للفريق الأول بليفربول، إلى استاد "أنفيلد" من جديد في فبراير الماضي كمدرب أكاديمي، ثم تولى في أبريل الماضي تدريب فريق تحت 18 عاما بالنادي.

وكان كلوب قد نصح جيرارد بتولي هذه المهمة، وأكد المدرب الألماني في تصريحات لصحيفة " تايمز" أنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل مساعدة جيرارد 36 عاما، الذي سيستكمل إجراءات الحصول على رخصة التدريب "أ" من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) هذا الصيف.

وقال كلوب: "عمل ستيفن معنا يعد مثاليا. يا له من رجل، إنه رائع. لقد كان واحدا من أفضل اللاعبين في العالم على الإطلاق".

وأضاف كلوب، في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" يوم الجمعة: "قلت له إنه عندما أرحل، أو يجري إقالتي من النادي، لن أكون معنيا بالطبع بخليفتي، ولكنني أتمنى أن يكون هو من يخلفني في تدريب الفريق".

وتابع: "سأقدم كل ما بوسعي من أجل ضمان حصوله على كل ما يحتاجه من معلومات (عن التدريب)".