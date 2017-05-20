أليكسس سانشيز يعترف: أرسنال أحبطني

قال أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال إن فريقه يملك كل الإمكانات التي تؤهله للمنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكن فشله في ذلك يعد أمرا محبطا.



وبسبب النتائج المتذبذبة لأرسنال في النصف الثاني من الموسم الماضي أنهى المسابقة في المركز الثاني وعانى من نفس المشكلة هذا الموسم حيث حقق عشرة انتصارات في آخر 18 مباراة بالدوري ليصبح في المركز الخامس حاليا.



ويرى سانشيز، هداف فريقه برصيد 23 هدفا كما صنع عشرة أهداف هذا الموسم، أن أرسنال كان بإمكانه الظهور بشكل أفضل.



وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية: أحيانا عندما أنظر إلى الفريق وإلى اللاعبين الذين يضمهم ورحلته نحو الفوز بالدوري أدرك أننا غالبا ما نخسر أو نتعادل مع منافسين بملعبنا عندما نكون في حالة أفضل.



وتابع لطالما قلت إننا نملك لاعبين رائعين والأمر يتعلق بامتلاك عقلية اللاعب المتميز والتفكير في الفوز عند نزول الملعب.



ويبتعد أرسنال بنقطة واحدة عن ليفربول الرابع قبل خوض آخر مباراة بالدوري مما يهدده بالغياب عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في فترة المدرب أرسين فينجر التي تزيد على 20 عاما.



ورغم ذلك يمكن لأرسنال أن يتوج بكأس الاتحاد الانجليزي للمرة الثالثة في أربع سنوات عندما يواجه تشيلسي في النهائي يوم 27 من الشهر الجاري لكن سانشيز لا يعرف إن كان هذا يعني نجاحا للفريق هذا الموسم.



وتابع: لا أعرف إن كان هذا يعد نجاحا أم لا لكني أعتقد أن من الايجابي الفوز على تشيلسي في النهائي.