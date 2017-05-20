إيكاردي يعود إلى منتخب الأرجنتين بعد غياب طويل

انضم المهاجم ماورو ايكاردي لاعب إنتر الإيطالي ومانويل لانزيني لاعب وسط وست هام يونايتد الانجليزي إلى التشكيلة الجديدة للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم يوم الجمعة استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وسنغافورة في يونيو المقبل.



ولم يشارك ايكاردي قائد إنتر في أي مباراة دولية منذ مشاركته بديلا في مباراة بتصفيات كأس العالم أمام أوروغواي في 2013 في حين قدم لانزيني الذي لم يسبق له اللعب على المستوى الدولي موسما جيدا في الدوري الانجليزي الممتاز.



واجتذب اللاعبان انتباه خورخي سامباولي مدرب أشبيلية الحالي والمتوقع أن يتولى مسؤولية منتخب الأرجنتين بعد نهاية الموسم في إسبانيا هذا الأسبوع والذي يتوقع منه أيضا إدخال تغييرات كبيرة على الفريق وخططه وأسلوبه.



وسعت إيطاليا لضم إيكاردي واليخاندرو غوميز لاعب اتلانتا لمنتخبها لكنهما رفضا على أمل الانضمام لمنتخب البلاد التي ولدا فيها.



ومن المرجح أن تكون أول مباراة يقودها سامباولي على رأس الإدارة الفنية لمنتخب بلاده في مواجهة الغريم التقليدي البرازيل في ملبورن في التاسع من يونيو المقبل قبل مواجهة سنغافورة على أرضها بعدها بأربعة أيام.



وفي ظل وجود جونزالو هيغوايين وباولو ديبالا ثنائي يوفنتوس المتأهل لدوري أبطال أوروبا في التشكيلة يغيب سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي.



وكشف الاتحاد الِأرجنتيني للعبة عن التشكيلة الجديدة عبر موقعه الرسمي على الانترنت دون ذكر سامباولي بعد تأكيد اختياره للمهمة في الشهر الماضي عقب إقالة المدرب السابق إدغاردو باوزا.



ويفترض أن تساعد المباراتان المدرب الأرجنتيني في مشواره لقيادة الفريق في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا التي تعاني خلالها الأرجنتين خاصة مع غياب القائد ليونيل ميسي عن ثماني من بين 14 مباراة للإصابة.



وتضم التشكيلة المكونة من 20 لاعبا يلعبون في الخارج أربعة مدافعين فقط بينهم خافيير ماسكيرانو لكن من المتوقع اختيار لاعبين من الدوري المحلي بينما تم استبعاد المخضرم بابلو زاباليتا.



ومن الممكن أن يطلب من ماسكيرانو أدوارا دفاعية مثلما يفعل مع فريقه برشلونة في كثير من الأحيان حيث يميل سامباولي للدفع بثلاثة مدافعين في الخلف.



وربما يحصل لانزيني وغوميز وإدواردو سالفيو لاعب بنفيكا على فرصة في خط الوسط عندما يسعى سامباولي لفرض أسلوبه الذي يعتمد على الإيقاع السريع في الهجوم والضغط على المنافس.



وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا برصيد 22 نقطة ولا تزال أمامها أربع مباريات.



وتتصدر البرازيل التصفيات في أمريكا الجنوبية برصيد 33 نقطة تليها كولومبيا برصيد 24 نقطة في حين تتساوى أوروغواي وتشيلي في الرصيد ولكل منهما 23 نقطة.



وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة لنهائيات كأس العالم المقبلة بينما يخوض صاحب المركز الخامس جولة فاصلة مع منتخب من منطقة أخرى.



وفي الجولة المقبلة من التصفيات تلتقي الأرجنتين خارج أرضها مع أوروغواي في 31 أغسطس المقبل ثم تواجه فنزويلا وبيرو على أرضها قبل أن تختتم مسيرتها في التصفيات خارج أرضها في الإكوادور.