الفرنسي لاكازيت: الناس لا تعرفني.. سأترك ليون

أكد الكسندر لاكازيت مهاجم ليون رابع الدوري الفرنسي لكرة القدم رحيله عن فريقه في نهاية الموسم الحالي دون تحديد وجهته المقبلة.

وقال لاكازيت في حديث نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية: أعتقد انه الوقت المناسب، أرغب باكتشاف شيء آخر، صحيح أنني أسجل الأهداف، لكن أعلم جيدا أنني غير معروف كثيرا على الصعيد الأوروبي. أريد معرفة ما اذا كان بإمكاني الإجابة على اسئلة الناس، ومواصلة التقدم.

وسجل لاكازيت (25 عاما) 33 هدفا في 43 مباراة خاضها مع ليون هذا الموسم في جميع المسابقات. وهو يسجل 20 هدفا على الاقل للموسم الرابع على التوالي.

وأجرى لاكازيت قبل أيام محادثات متقدمة مع نادي أتلتيكو مدريد الذي يضم المهاجمين الفرنسيين أنطوان غريزمان وكيفن غاميرو.

وتوصل نادي العاصمة الإسبانية إلى اتفاق مع اللاعب الفرنسي، لكن عليه رفع المنع المفروض عليه من قبل محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بعدم ضم لاعبين جدد، لإنهاء المفاوضات معه.