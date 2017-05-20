ديبورتيفو يتغلب على لاس بالماس بثلاثية

احتفل ديبورتيفو لاكورونا بالبقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني بالفوز على ضيفه لاس بالماس 3-صفر يوم السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة



وتعادل ديبورتيفو ألافيس مع مضيفه ليغانيس 1-1 واختتم فريق ريال بيتيس مشواره في الموسم الحالي بالتعادل مع مضيفه سبورتينغ خيخون 2 -2 .



وعلى ملعب ريازور تقمص المهاجم الروماني الدولي فلوران أندوني دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثاني لديبورتيفو في الدقيقتين الرابعة و28 وتكفل كارلس خيل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 39.



وانهى لاس بالماس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه هيرنان دانييل سانتانا تروخييو في الدقيقة 79 لحصوله على الانذار الثاني.



ورفع الفوز رصيد ديبورتيفو إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.