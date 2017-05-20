سلتا فيغو يعلن رحيل مدربه بيريزو

أعلن سلتا فيغو أن مدربه الأرجنتيني إدواردو بيريزو سيترك منصبه عقب المباراة الأخيرة ضد ريال سوسييداد الأحد في المرحلة الاخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأمضى بيريزو ثلاثة مواسم ناجحة في قيادة سلتا فيغو خلفا للويس إنريكي مدرب برشلونة حاليا والذي سيترك منصبه أيضا في نهاية الموسم.

واوضح سلتا فيغو في بيان أن رحيل مدربه ينهي ثلاث سنوات رائعة من النمو المستمر على الصعد الرياضية والاجتماعية والمؤسساتية للنادي.

وكان بيريزو، اللاعب السابق لسلتا بين العامين 2001 و2005، قريبا في أكثر من مناسبة من قيادة النادي لإحراز لقب كبير أول، إلا أنه خرج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسمين الحالي والماضي، كما توقف مشواره قبل تسعة أيام في نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام مانشستر يونايتد الانجليزي.

وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن احتمال اشراف بيريزو على أشبيلية بدلا من مواطنه خورخي سامباولي المطلوب لقيادة منتخب الأرجنتين عقب نهاية الموسم ايضا.