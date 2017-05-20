لام وألونسو يودعان كرة القدم بفوز معنوي على فرايبورغ

اختتم فيليب لام قائد فريق بايرن ميونخ، مسيرته في الملاعب محققا فوزا معنويا مع فريقه على فرايبورغ 4 - 1 في الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم، بينما حسم هامبورغ بقاءه في بوندسليجا بعد ان تغلب على فولفسبورغ 2 - 1.



وأنهى بايرن الشوط الأول متقدما بهدف سجله أرين روبين في الدقيقة الرابعة. وفي الشوط الثاني أضاف أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 74 ثم قلص نيلز بيترسن الفارق لفرايبورغ في الدقيقة 76 ثم سجل فرانك ريبيري الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة قبل أن يختتم جوشوا كيميتش الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



ورفع بايرن رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، علما بانه كان قد توج باللقب في وقت سابق، فيما توقف رصيد فرايبورغ عند 48 نقطة في المركز السابع.



وشهدت هذه المباراة نهاية مسيرة فيليب لام قائد الفريق والنجم الإسباني تشابي ألونسو حيث أعلنا اعتزالهما بنهاية الموسم. وأنهى لام مسيرة استمرت 14 عاما، توج خلالها بـ21 لقبا مع بايرن وكأس العالم 2014 مع ألمانيا. فيما انهى ألونسو مسيرته التي تضمنت فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقي ليفربول وريال مدريد.