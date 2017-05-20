إنريكي يعد جماهير برشلونة بالإنضمام إليهم في المدرج

وعد لويس إنريكي مدرب نادي برشلونة الذي يخوض الأحد مباراته الأخيرة أمام ضيفه إيبار في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني بأنه سيعود الى ملعب "كامب نو" كمشجع.

وقال إنريكي السبت في مؤتمر صحافي عشية المباراة: ستكون أمسية مميزة لأنني اخوض فيها مباراتي الأخيرة مدربا لبرشلونة على ملعبه، مضيفا: بالطبع سأشعر ببعض الحنين.

وأضاف: عندما تسلمت منصبي كنت اعرف أن الأمر سيكون لفترة قصيرة، ويعتمد على الوقت. تاريخ برشلونة حافل بمراحل مماثلة، أشخاص يأتون ثم يرحلون. أنا فخور بمساهمتي بجزء من تاريخ النادي، ويشرفني ذلك. سأحضر في الموسم المقبل إلى ملعب كامب نو لمتابعة مباريات كثيرة للفريق كواحد من "السوسيوس" (مشجعو النادي الكاتالوني). هذا ليس وداعا، بل إلى اللقاء.

ودافع إنريكي عن ألوان برشلونة كلاعب بين العامين 1996 و2004. وخلال ثلاث سنوات من عمله كمدرب معه (2014-2017)، أحرز ثمانية ألقاب، وينتظر ختام الدوري الاحد والمباراة النهائية لكاس ملك اسبانيا أمام ألافيس في أواخر مايو والتي ستكون الأخيرة له.

ويحتفظ برشلونة بأمل ضئيل في الدوري، يتمثل بخسارة ريال مدريد أمام ملقا وفوزه على إيبار للاحتفاظ بلقبه للسنة الثالثة تواليا، علما أن ترتيبه هو الثاني حاليا بفارق ثلاث نقاط عن النادي الملكي المتصدر.

وقال إنريكي: أنا جاهز لهذه المباراة المصيرية. ويتوجب علينا تحقيق الفوز. مضيفا أنه في حال عدم تمكن برشلونة من الاحتفاظ بلقبه سيقوم بتهنئة الفريق البطل.

وزاد: لست خبيرا في عالم الحساب لمعرفة حظوظنا. الأمر لا يعتمد علينا وحدنا، وقد قاتلنا حتى النهاية.