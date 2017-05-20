محمد صلاح يحافظ على آمال روما في الدوري الإيطالي

حافظ المصري محمد صلاح على آمال فريقه الضئيلة بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي عندما سجل هدفين في فوز فريقه العريض على كييفو 5-3.

وبإمكان يوفنتوس أن يحسم اللقب يوم الأحد عبر الفوز على ضيفه كروتوني، ولكن على الأقل لم يفعل الفريق ذلك من خلال هدية مجانية من روما وسيكون عليه أن يقتنص الكأس بأيدي لاعبيه.



وتقمص الثنائي، المهاجم المصري الدولي محمد صلاح والمهاجم الإيطالي الدولي ستيفان شعراوي دور البطولة وسجلا أربعة أهداف لفريق العاصمة.



وحافظ روما على آماله الضئيلة في التتويج باللقب ولكن في سبيل تحقيق ذلك فعليه أن أولا أن يفوز على جنوى في الجولة الأخيرة وأن يخسر يوفنتوس أمام كروتوني وبولونيا وأن يخسر في واحدة ويتعادل في الأخرى.



ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 85 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام روما. وظل كييفو في المركز الرابع عشر برصيد 43 نقطة.



وحقق روما فوزه الثالث على التوالي بعد أن تغلب على ميلان 4 -1 ويوفنتوس 3 -1 في الجولتين الماضيتين.



ونجح روما في تحويل تأخره صفر -1 ثم 1 -2 أمام كييفو إلى الفوز بخماسية. وكانت البداية عن طريق الأرجنتيني لوكاس كاسترو الذي تقدم بهدف لكييفو في الدقيقة 15 ولكن شعراوي تعادل لروما في الدقيقة 28.



وأعاد روبرتو إنجليسي فريق كييفو إلى المقدمة في الدقيقة 37 ولكن فرحة الفريق لم تدم طويلا إذ نجح صلاح في إدراك التعادل لروما بعد خمس دقائق فقط.



وقلب روما الطاولة على أصحاب الأرض تماما في الشوط الثاني حيث سجل شعراوي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 58 ثم سجل صلاح الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف في الدقيقة 77.



وقبل سبع دقائق من النهاية سجل المهاجم البوسني الدولي ادين دزيكو الهدف الخامس لروما لينفرد بصدارة قائمة الهدافين برصيد 28 هدفا.

وقبل أربع دقائق من النهاية سجل روبرتو إنجليسي الهدف الثاني له والثالث لكييفو.