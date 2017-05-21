أتليتكو مدريد يودع "كالديرون" بالفوز على بلباو

ودع أتليتيكو مدريد ملعبه المحبوب فيسنتي كالديرون بأفضل طريقة بعد الفوز 3-1 على أتليتيك بلباو يوم الأحد بفضل ثنائية من فرناندو توريس قبل أن ينتقل إلى ستاد جديد في الموسم المقبل.



وهز توريس، الذي بدأ مسيرته مع أتليتيكو في الاستاد الذي شيد قبل 51 عاما وعمره 17 عاما في 2001، الشباك من مدى قريب بعد ضربة رأس من أنطوان غريزمان في الدقيقة الثامنة وأضاف الهدف الثاني من متابعة لضربة رأس من كوكي في الدقيقة 11.



وأعاد البديل اينياكي وليامز الأمل لبلباو في منتصف الشوط الثاني ليعزز فرصه في احتلال المركز السادس لكن أنخيل كوريا أحرز اخر هدف في الدوري باستاد كالديرون في الدقيقة 89.



ويستضيف الاستاد نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وألافيس يوم السبت المقبل بينما ستكون آخر مباراة على الملعب بين أتليتيكو وفريق مكون من أساطير النادي يوم الأحد المقبل قبل الانتقال لاستاد واندا ميتروبوليتانو الذي تبلغ سعته 67 ألفا.



وأنهى اتليتيكو الدوري في المركز الثالث برصيد 78 نقطة بينما أهدر بلباو فرصة احتلال المركز السادس والتأهل لتصفيات الدوري الأوروبي لصالح ريال سوسيداد الذي تعادل 2-2 مع سيلتا فيغو بفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله المهاجم خوانمي.



ويمكن لبيلباو صاحب المركز السابع التأهل إلى الدوري الاوروبي إذا فاز برشلونة بالكأس.