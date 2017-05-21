أنشيلوتي يتحول إلى مغنٍ عقب فوز بايرن بالدوري

تحول الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى مغنِ عقب تتويج فريقه بايرن ميونخ بلقبه الدوري الخامس على التوالي، وشارك المطربة الأميركية الشهيرة أنستزيا أداء بعض الأغاني في احتفال بايرن بالبطولة.

وخطف المدرب الإيطالي (57 عاماً) الأضواء في الاحتفال الذي أقامه بايرن ابتهاجاً بتحقيق الدوري الألماني وتوديع النجم التاريخي فيليب لام الذي أعلن اعتزاله كرة القدم.

وأدت أنستزيا وصلة موسيقية بين شوطي مباراة بايرن وفرايبورغ التي انتهت بفوز كاسح للأول وتتويجه بدرع الدوري، وانضمت المغنية الأميركية إلى حفلة بايرن بعد المباراة، عندما صعد أنشيلوتي إلى المنصة وشاركها أداء بعض الأغاني.

والتقطت عدسات المصورين المغنية الأميركية وهي تضحك بعد صعود أنشيلوتي وغنائه معها بعد ساعات من تتويجه بلقب الدوري الألماني في موسمه الأول مع بايرن ميونخ.

وحقق المدرب الإيطالي المخضرم بطولة الدوري في 4 بلدان أوروبية مختلفة، عندما حقق بطولة الدوري مع ميلان في إيطاليا، وتشيلسي في إنجلترا، وباريس سان جيرمان في فرنسا بالإضافة إلى بايرن ميونخ.