أوسمانوف يقدم 1.3 مليار لشراء أرسنال

أبلغ مصدر مطلع رويترز بأن اليشر أوسمانوف ثاني أكبر مستثمر في أرسنال قدم عرضا بقيمة 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصة ستان كرونكي صاحب أغلبية أسهم النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤكدا تقارير ترددت في السابق.



وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن أوسمانوف، وهو ملياردير روسي يمتلك 30 في المئة من أسهم أرسنال، أرسل العرض في خطاب إلى الأمريكي كرونكي الذي يستحوذ على 67 في المئة من أسهمه.



ورفضت رد اند وايت القابضة، الذراع الاستثمارية لأوسمانوف، التعليق بينما لم يتسن الحصول على تعليق من أرسنال أو كرونكي.



وأضافت فاينانشال تايمز أن العرض الذي تقدم به أوسمانوف الشهر الماضي يقيم النادي بملياري دولار. وأبلغ المصدر رويترز أن كرونكي لم يرد على العرض رسميا.



وقالت فاينانشال تايمز إن كرونكي رغم أنه لم يرفض الفكرة على الفور فإنه أشار إلى عدم اهتمامه ببيع حصته إلى اوسمانوف أو غيره.



ويشعر جمهور أرسنال بالاحباط بسبب أداء الفريق هذا الموسم وقال المدرب أرسين فينغر إن مجلس الادارة سيتخذ قرارا بشأن مستقبله بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي هذا الشهر.