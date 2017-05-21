جارديم: سأتحدث عن مستقبلي مع إدارة موناكو

أكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم أنه سيتحدث عن مستقبله مع فاديم فاسيلييف نائب رئيس نادي الإمارة، بينما أكد الأخير أنه يرغب بتمديد عقد المدرب الذي أعاد موناكو إلى البطولات.

وأدلى جارديم بتصريحاته أولا ثم خرج من الاستوديو الذي أقيم في ملعب لويس الثاني الخاص بفريق موناكو، تاركا مكانه لفاسيلييف الذي كان أكثر إسهابا منه.

من جانبه، عبر فاسيلييف عن أمله بان يمدد جارديم عقده مع الفريق، وقال ردا على سؤال عن مستقبل المدرب ورغبته في الرحيل: سنتحدث في الأيام القليلة المقبلة وسأعرض عليه تمديد عقده.

وأضاف: بالنسبة لي، مدربنا في الموسم المقبل هو ليوناردو جارديم وبما أنه لم يقل أنه سيترك الفريق فانه مدربنا.

وقاد جارديم موناكو الى موسم استثنائي توج خلاله بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 2000 واضعا حدا لسيطرة باريس سان جرمان على اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة، وإلى دور الاربعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث خرج على يد يوفنتوس الإيطالي، ونهائي كأس الرابطة المحلية وخسر أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب.