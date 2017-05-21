ريال مدريد ينهي الصيام الطويل ويحقق لقب الدوري الإسباني

توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه، عقب فوزه 2 - صفر على مضيفه ملقا في ختام المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة يوم الأحد، بينما قلب غريمه برشلونة خسارته أمام إيبار إلى فوز 4-2.



ووصل رصيد الريال، الذي حقق فوزه التاسع والعشرين في المسابقة هذا الموسم، والسادس على التوالي في المسابقة، إلى 93 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة، الذي أخفق في الاحتفاظ باللقب الذي ناله في الموسمين الماضيين.



في المقابل، تجمد رصيد ملقا، الذي تكبد خسارته السادسة عشر في البطولة هذا الموسم، والأولى منذ أكثر من شهر، عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.



وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للريال في الدقيقة الثانية، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما سبق له أن أحرز في مباراتي الفريق الماضيتين بالبطولة أمام أشبيلية وسيلتا فيغو.



ورفع رونالدو بهذا الهدف رصيده التهديفي في المسابقة إلى 25 هدفا هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث بقائمة هدافي البطولة، التي تربع على صدارته منافسه اللدود الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة برصيد 37 هدفا.



وفي الشوط الثاني، عزز كريم بنزيمه تقدم الضيوف بتسجيله الهدف الثاني للريال في الدقيقة 55، حيث اعترض لاعبو ملقا على صحة الهدف بداعي وقوع المهاجم الفرنسي في مصيدة التسلل ولكن دون جدوى.



وحقق فريق العاصمة الأسبانية رقمًا مميزًا بهز شباك منافسيه في 50 مباراة متتالية بالدوري، مسجلا في مبارياته بكل البطولات هذا الموسم، علما بأنه أكثر الفرق فوزا في المسابقة في الموسم الحالي برصيد 29 انتصارا، كما أنه الأقل تعرضا للخسارة، عقب تلقيه ثلاثة هزائم فقط، ليأتي تتويجه باللقب عن جدارة واستحقاق كاملين.



وعزز الريال بتتويجه اليوم رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولا على لقب البطولة، موسعا الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه برشلونة إلى تسعة ألقاب.



وبات الفرنسي زين الدين زيدان سادس لاعب سابق في تاريخ ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني كمدرب للفريق الملكي، بعد بيرند شوستر وفيسينتي دل بوسكي وخورخي فالدانو ولويس مولوني وميغيل مينوز.



وفي المباراة الأخرى، تقدم الياباني إينوي لإيبار في الدقيقة السابعة، وحاول برشلونة العودة إلى المباراة إلا أن خط هجومه أهدر العديد من الفرص.

وفي الدقيقة 61 عاد إينوي ليسجل الهدف الثاني وسط ذهول لاعبي برشلونة، إلا أن نيمار قلص النتيجة بعدما سدد كرة اصطدمت بالقائم واللاعب قبل دخولها إلى الشباك.

وفي الدقيقة 70 تعرض جوردي ألبا إلى إعاقة داخل منطقة الجزاء، وتصدى ميسي لركلة الجزاء إلا أن الحارس تصدى لها، وعاد بعدها سواريز إلى هز الشباك مستفيداً من رأسية باكو ألكاسير في الدقيقة 73.

وبعد دقيقتين تعرض نيمار إلى عرقلة داخل المنطقة تحصل على إثرها كابا على بطاقة حمراء، ونفذها ميسي داخل الشباك، وعند الدقيقة الأخيرة سجل ميسي هدفاً رائعا بعدما راوغ أكثر من لاعب وسددها بيمناه معلناً هدف برشلونة الرابع.

