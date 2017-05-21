فينغر: أنا حزين .. عشقي لأرسنال جعلني أرفض الجميع

أعرب الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال عن أسفه الشديد لإخفاق فريقه في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما حصل على المركز الخامس في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج) هذا الموسم.



ورغم فوز أرسنال 3 - 1 على ضيفه إيفرتون في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة المحلية يوم الأحد، إلا أنه عجز عن التواجد ضمن المراكز الأربع الأولى في ترتيب البطولة، بعدما تغلب مانشستر سيتي وليفربول على واتفورد وميدلزبره على الترتيب في المرحلة ذاتها.

وكان أرسنال يأمل في تعثر سيتي أو ليفربول في لقائيهما، وهو ما لم يتحقق ، ليغيب الفريق الملقب بـ(المدفعجية) عن دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 19 عاما.



وصرح فينغر عقب المباراة: من المزعج أن نخفق في الصعود لدوري الأبطال، ولكننا افتقدنا إيقاعنا المعتاد خلال هذا الموسم العصيب، الذي كان صعبا للغاية بالنسبة لي على المستوى الشخصي.



وأوضح المدرب الفرنسي: كنا نلعب في أجواء عدائية. ولكن اللاعبين عادوا بشكل أقوى في الشهرين الأخيرين، وأنا فخور للغاية لقيامهم بذلك.



وأضاف فينغر: لقد كنت أركز في عملي. إنني رجل مهني، وأعشق بشدة هذا النادي مما يجعلني أبذل أقصى الجهد لخدمته في كل يوم.



وتابع: لا يمكن لأحد التشكيك في مدى حبي لهذا النادي، لقد رفضت الرحيل لجميع أندية العالم للبقاء هنا.



وتحوم الشكوك بقوة حول مستقبل فينغر مع أرسنال، في ظل الدعوات المطالبة بإنهاء مسيرته مع الفريق التي بدأت عام 1996، حيث يسعى المدرب الفرنسي لتعزيز آماله في البقاء بالنادي من خلال التتويج بلقب كأس الاتحاد الانجليزي الأسبوع المقبل.



ويتطلع أرسنال لإنقاذ موسمه عندما يواجه تشيلسي في المباراة النهائية لكأس انجلترا على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن، بعدما أخفق في التتويج بأي لقب خلال الموسم الحالي.