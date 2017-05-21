يوفنتوس يحرز الدوري الإيطالي للمرة السادسة على التوالي

وضع يوفنتوس الضلع الثاني في مسيرته نحو تحقيق حلم التتويج بالثلاثية التاريخية، بعدما أحرز لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه والسادسة على التوالي، إثر فوزه 3 - صفر على ضيفه كروتوني يوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) للمسابقة.



وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي عاد لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 88 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه روما، ليتوج باللقب رسميا، وتصبح مباراته الأخيرة في المسابقة أمام مضيفه بولونيا الأسبوع القادم، بمثابة احتفال له بالحصول على البطولة.



وأكد يوفنتوس جدارته بالتربع على عرش كرة القدم الإيطالية في السنوات الأخيرة، بعدما عزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز المتتالي بلقب المسابقة، كما بات أول فريق يتوج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في ثلاثة مواسم متتالية.



وكان يوفنتوس قد نال مؤخرا لقب كأس إيطاليا، عقب تغلبه 2 - صفر على لاتسيو في المباراة النهائية يوم الأربعاء الماضي.



ويحلم يوفنتوس بحصد الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا)، و ذلك عندما يلاقي ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال في الثالث من يونيو القادم بالعاصمة الويلزية كارديف.



في المقابل، تجمد رصيد كروتوني عند 31 نقطة، ليظل في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق نقطة خلف مراكز الأمان، ويصبح مصيره في البقاء بالمسابقة في الموسم المقبل مرهونا بنتائج الفرق الأخرى.



ويسعى كروتوني للفوز على ضيفه لاتسيو في المرحلة الأخيرة للمسابقة الأسبوع القادم، أملا في تعثر إمبولي، صاحب المركز السابع عشر، في مباراته التي ستقام في نفس التوقيت بالمرحلة ذاتها أمام مضيفه باليرمو، الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية.



وعلى ملعب يوفنتوس أرينا، افتتح المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بثنائية نظيفة.



وواصل يوفنتوس فرض سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، بعدما أحرز أليكس ساندرو الهدف الثالث في الدقيقة 83.