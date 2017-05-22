إيسكو: لا تقلقوا.. سأبقى في ريال مدريد

‬‬أخيرا وجد صانع اللعب الساحر إيسكو مكانا في تشكيلة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ليقود مساعي الفريق لتحقيق ثنائية بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وصنع إيسكو هدفا لكريستيانو رونالدو في الدقيقة الثانية ليساهم في فوز ريال 2-صفر على ملقا ليحسم اللقب المحلي يوم الأحد.



وبعد أشهر من الشكوك حول مستقبله والتكهنات الصحفية بتركه النادي لعجزه عن المشاركة بصفة منتظمة تبدلت الأحوال تماما في سانتياجو برنابيو.



وأجبرت مشاكل غاريث بيل مع الإصابات المدرب زيدان على تغيير خطته وكان إيسكو الرابح الأكبر بعد اتباع طريقة 4-4-2.



ويلعب إيسكو في مركز لاعب الوسط المهاجم تحت رأسي الحربة في مركز مثالي له ومنحت هذه الخطة ريال أول لقب في الدوري المحلي منذ 2012 كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة يوفنتوس.



وقال إيسكو للصحفيين يوم الأحد: لا تقلقوا يا جماهير ريال مدريد. أنا باق في الفريق، نعم كان الموقف معقدا في البداية لكنني حافظت على تماسكي وتلقيت دعما من الجميع".



ولعب إيسكو دورا محوريا في تفوق ريال في النصف الثاني من الموسم حيث سجل عشرة أهداف في 30 مباراة بالدوري شارك أساسيا في 18 منها.



وأبهر إيسكو جمهور ريال منذ انضم من ملقا في 2013 وشعر بسعادة لإهداء اللقب لفريق العاصمة الإسبانية الذي أصبح بيتا له.



وتابع إيسكو: الحلم أصبح حقيقة بعد فوزي باللقب هنا مع عائلتي وأصدقائي وفي مدينتي. سأظل ممتنا لمساندتهم لي. إنها لحظة رائعة ويجب الاستمتاع بها.



وتألق إيسكو أمام فريقه السابق ليساعد ريال على تجنب التعثر في الأندلس كما كان انسجامه مع رونالدو ملهما في الأشهر القليلة الماضية.



وعلى الرغم من إمكانية لحاق بيل بنهائي دوري الأبطال في كارديف فإن زيدان سيواصل الاعتماد على خطته الجديدة على الأرجح بدلا من العودة إلى طريقة 4-3-3 الملائمة للاعب الويلزي.



وأجرت صحيفة ماركا الإسبانية استفتاء يوم 12 من الشهر الجاري حصل خلاله بيل على 28 في المئة من المؤيدين لمشاركته أساسيا في كارديف يوم الثالث من يونيو ، من بين 33 الف صوت، بينما نال إيسكو 72 في المئة.



ورغم أن زيدان قد يشعر بالضغط للبدء ببيل، الذي انضم لريال في صفقة قياسية، عندما تقام المباراة النهائية على أرض اللاعب الويلزي الا أن إيسكو يستحق فرصة لمساعدة النادي على التتويج بلقبه 12 في المسابقة العريقة.