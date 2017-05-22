الياباني هوندا يعلن رحيله عن صفوف ميلان الإيطالي

أعلن لاعب الوسط الياباني الدولي كيسوكي هوندا يوم الاثنين رحيله عن صفوف ميلان الإيطالي في نهاية الموسم الحالي بعد 3 أعوام ونصف قضاها مع الفريق الإيطالي العريق.



وسجل هوندا هدفا خلال المباراة التي تغلب فيها ميلان على بولونيا 3-صفر يوم الأحد ليحتل المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.



ولكن هوندا الذي سجل سبع مشاركات فقط مع ميلان هذا الموسم من بينها مشاركة واحدة منذ البداية، قرر الرحيل عن الفريق عقب المباراة أمام كالياري يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من الموسم.



وقال هوندا عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: أعزائي مشجعي ميلان شكرا لكم. كانت ثلاثة أعوام ونصف العام من التحدي وبسبب ذلك نضجت كشخص.. سأرحل عن ميلان هذا الموسم ولكني اتطلع لرؤيتكم قريبا، قد لا استمر كلاعب، من يعرف كيف سألقاكم، في الوقت الراهن سأواصل العمل بكل قوة يوميا لتحقيق أهدافي، يحيا ميلان.