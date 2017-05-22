ديفيد مويس يستقيل من تدريب سندرلاند

أعلن نادي سندرلاند استقالة مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس من منصبه بعدما تذيل الفريق ترتيب أندية الدوري الإنجليزي وهبط إلى الدرجة الأولى.

وتسلم مويس مهامه في يوليو الماضي، وأنهى فريقه الموسم في المركز الأخير بفارق 16 نقطة عن المركز السابع عشر المخول لصاحبه البقاء في الدوري الممتاز.

وقال مويس في بيان: أود أن أشكر (الرئيس) إيليس شورت ومجلس الإدارة على منحي الفرصة لقيادة سندرلاند والمشجعين الذين كانوا دائما مساندين لناديهم بحماس.

وأضاف: أتمنى للاعبين وخلفي الأفضل في جهودهم نحو إعادة الفريق إلى الدوري الممتاز.

وعاد سندرلاند إلى الدرجة الأولى بعد 10 أعوام في الدوري الممتاز، وتأكد هبوطه عقب خسارته أمام بورنموث صفر-1 الشهر الماضي.