رونالدو يترك الاحتفال وينفجر: أنا لست شيطاناً

انفجر البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضباً تجاه وسائل الإعلام عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني مساء الأحد، مؤكداً بأنه ليس شيطاناً مثلما يتهم الصحافة بتصويره.

وسجل رونالدو (32 عاما) هدفه الأربعين هذا الموسم في الفوز على ملقا 2-صفر ، ليساهم أفضل لاعب في العالم أربع مرات آخرها 2016، في إحراز النادي لقبه الأول في الدوري منذ 2012.

إلا أنه وعلى رغم فرحة الفوز، غضب رونالدو عندما وجه اليه أحد الصحافيين بعد المباراة سؤالا عن حركة وجهها إلى لاعبي سلتا فيغو خلال مباراة الفريقين الأربعاء (4-1)، يلمح فيها الى تلقي النادي أموالا للتأثير على فرص النادي المدريدي في إحراز لقب الدوري.

وقال رونالدو: الناس يقولون الكثير عني من دون أن يعرفوا شيئا، وهذا الأمر يزعجني. أنتم الصحافيون تقولون أمورا عن كريستيانو من دون أن تعرفوا الحقيقة.

وأضاف: أنا لست ملاكا، لكنني أيضا لست شيطانا كما يعتقد العديد من الناس، لا أحب أمورا مماثلة لان لدي عائلة، لدي أم، ابن، ولا أحب عندما يقول الناس أمورا غبية عني.

ولم يحل غضب رونالدو دون تطرقه إلى فوز نادي العاصمة باللقب، علما بأن هدفه الأحد كان الـ14 له في المباريات التسع الأخيرة.

وقال: لقد تحضرت لأكون في قمة لياقتي خلال المراحل الأخيرة من الموسم وساعدت الفريق من خلال أهدافي، من خلال قراراتي على أرض الملعب وأنا سعيد لذلك.