سيميوني يؤكد استمراره مع أتليتكو مدريد

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أنه سيستمر في منصبه خلال الموسم المقبل، نافياً الأخبار التي ترددت حول رحيله إلى وجهة أخرى.



وقال سيميوني أمام الجماهير التي حضرت لتوديع معقل الفريق التاريخي، الذي شهد أمس أخر مباريات النادي المدريدي: الصحفيون يسألونني باستمرار إذا ما كنت سأظل هنا، نعم سأبقى هنا.



وأضاف سيميوني وهم يمسك مذياعا في يده مخاطبا الجماهير: هل تعرفون لماذا سأظل هنا؟، لأن هذا الفريق له مستقبل كبير والمستقبل هو نحن جميعا.



وبعد أن فاز أتلتيكو مدريد 3 -1 على أتلتيك بلباو في أخر مباراة يستضيفها ملعب فيسينتي كالديرون، الذي ظل معقلا لهذا الفريق خلال السنوات الخمسين الأخيرة، تلقى العديد من أساطير النادي تكريما خاصا من قبل الجماهير.



واختتم سيميوني حديثه مع الجماهير بالتعبير عن امتنانه لهم، حيث قال: كلمة مشاعر بالنسبة لكم لها معنى عميق، الأندية الأخرى قد تمتلك أموالا وألقابا أكثر، ولكنهم لا يمكنهم أن يصلوا إلى نفس الدرجة من المشاعر التي تحملونها لهذا النادي.