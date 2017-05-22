غوارديولا: سيتي يحتاج إلى وقت لينافس الريال وبرشلونة

أكد المدرب بيب غوارديولا أن مانشستر سيتي يركز حاليا على التحسن استعدادا للموسم المقبل بعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مضيفا انه يدرس حاليا العديد من الخيارات المحتملة لتدعيم الصفوف في فترة الانتقالات الصيفية.



وأنهى سيتي الموسم في المربع الذهبي للموسم السادس على التوالي بالفوز بخمسة أهداف دون رد على واتفورد يوم الأحد لكن غوارديولا أخفق في الفوز بلقب لأول مرة منذ 2009 حيث استمتع بنجاح كبير مع برشلونة وبايرن ميونيخ.



وأبلغ غوارديولا الصحفيين بعدما حسم سيتي المركز الثالث: نشعر بالرضا لتأهلنا لدوري الأبطال. غدا سنفكر في الأشياء التي نحتاج القيام بها الموسم المقبل حيث سنواجه نفس الضغوط، سنصبح أفضل الموسم المقبل. سأتحسن شخصيا عن الموسم السابق لكن المهمة لن تكون سهلة.



وقال غوارديولا إن الأندية الإسبانية الكبرى تملك من الامكانيات ما يجعلها في موقف أفضل في سوق الانتقالات حيث لديها المال والمكانة الكبيرة لجذب المواهب والاسماء اللامعة من أندية أخرى.



وأضاف: ريال مدريد تعاقد مؤخرا مع اللاعب فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 16 عاما مقابل 46 مليون يورو وهو ما يعكس شكل السوق، والمنافسة مع برشلونة وريال مدريد نحتاج إلى وقت. نحتاج الى عقود. المال وحده لا يكفي .. عندما يرغب ريال وبرشلونة في التعاقد مع لاعب لا يمكن لأي فريق آخر أن ينافسهما.

وتابع: لم يكن سيتي يلعب في أوروبا لفترة طويلة، والآن نحن هناك منذ سبعة أعوام. ولكن لتحقيق الخطوة التالية بمنافسة الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس، فالأمر أكثر صعوبة مع أن الفجوة باتت أضيق.

وتطرق غوارديولا إلى تجربة أتلتيكو مدريد الذي بلغ بقيادة المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني نهائي دوري الابطال مرتين وخسرهما أمام ريال مدريد، وقال: أتلتيكو مدريد اجتاز هذه الخطوة، وبرغم ذلك لم يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا مع أنه يستحق ذلك.