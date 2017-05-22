مدرب برشلونة: ريال مدريد يستحق لقب الدوري

اعترف لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، أن ريال مدريد يستحق الفوز بلقب الدوري الإسباني، معرباً عن أسفه لعدم استقرار أداء فريقه من أجل المحافظة على اللقب.



وقال إنريكي عقب فوز برشلونة 4 - 2 على إيبار، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني: عندما يفوز أحدهم بالليجا فإنه يكون الأحق بهذا، ندرك أين أخطأنا، ولكنها هكذا تكون المنافسات الكبيرة.



وتحدث إنريكي عن لقاء إيبار قائلا: المباراة كانت دليلا على ماهية هذا الفريق خلال السنوات الأخيرة، لا يستسلم أبدا، رغم أنه لم يتمكن من حسم الأمور كما كنا نتمنى، لم نقدم أداء مستقرا بشكل كاف وخاصة في المباريات التي خضناها على ملعبنا وهذا ما دفعنا ثمنه في النهاية.



وودعت جماهير برشلونة مدربها بتصفيق حار، بعد أن خاض المباراة الأخيرة له مع الفريق على ملعب "كامب نو" من على مقعد المدير الفني، على أن تكون المباراة الأخيرة له مع النادي الكتالوني هذا الموسم يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك أسبانيا أمام ألافيس.



ولم يتردد إنريكي في تهنئة ريال مدريد الفائز بلقب الدوري الإسباني، وقال: لقد كافحنا حتى النهاية، نهنئ البطل ويجب أن نفكر في لقب أخر يمكن أن نفوز به، لن ننسى أن إيبار أمعن اليوم في تعقيد الأمور في مواجهاتنا وهو ما قد يقوم به ألافيس أيضا.