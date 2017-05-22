نافاس حليق الرأس تضامناً مع مرضى السرطان

أكد كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، أنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق، رغم الشائعات التي أشارت في الفترة الأخيرة إلى اقترابه من المغادرة إلى نادٍ آخر، مضيفا أنه سيظل يعمل من أجل أن يحافظ على مكانه في التشكيل الأساسي.

وقال نافاس بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد: لا أفكر في الرحيل، لدي ثلاث سنوات متبقية في تعاقدي، سأخوض الموسم القادم بقوة أكبر، هدفي واضح، سأظل أعمل من أجل أن أفوز بكل شيء، ليس لدي مشكلة في المنافسة.

وتكهنت الصحافة الإسبانية خلال الأشهر الأخيرة بإمكانية تعاقد ريال مدريد مع حارس جديد من أجل منافسات الموسم المقبل، ولكن نافاس قدم أفضل أداء له في الأسابيع الأخيرة ووصل إلى نهاية الموسم متمتعا بالحالة الفنية الأفضل له.

وظهر نافاس في لقائه مع الصحافيين برأس حليق، بعد أن قام اللاعب البرازيلي مارسيلو، زميله في ريال مدريد، بقص شعره.

وتحدث نافاس عن هذا الأمر قائلا: هذا من أجل جميع الأطفال الذين يعالجون من السرطان، من أجل عائلاتهم، وحتى يستمروا في الكفاح، هذا اللقب من أجلهم، أدعو الله لكي يتعافوا.

وأشار الحارس الكوستاريكي إلى الوقت الرائع الذي يقضيه مع النادي الملكي، واستطرد قائلا: رؤية الفريق كله يحتفل هي صورة رائعة، من الصعب أن ترى لاعبين متحدين بهذا الشكل لأن هناك البعض الذي يشارك ويلعب أكثر من الآخرين.

وتطرق نافاس إلى اللحظات السيئة التي عاشها في هذا الموسم، وقال: طوال حياتي وضعت كل شيء بيد الله، البعض قد يقول إنني لا أستحق أن أتواجد هنا ولكن ثقتي بنفسي لا تتغير، أشعر بأنني نفس الشخص عندما يتحدثون بشكل سيئ أو بشكل جيد.

وبعث نافاس برسالة لجماهير ريال مدريد من خلال لقائه مع الصحافيين أمس، حيث قال: "أشكركم لمساندتكم، هذه هي بطولة الدوري الأولى لي ولتكن الأولى من ألقاب كثيرة قادمة لريال مدريد".