ريال مدريد يضم البرازيلي فينيسيوس.. وينتظره عامين

أعلن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم عن تعاقده مع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور من صفوف فلامنغو البرازيلي، ولكن العقد لن يصبح نافذا إلا في عام 2019.

وأكد النادي الملكي عبر موقعه الرسمي التقارير الصحافية التي أشارت إلى أنه سيدفع 30 مليون يورو لفلامنغو مع سداد 15 مليون يورو أخرى على دفعات بمجرد قدوم فينيسيوس إلى سانتياغو برنابيو.

ولا يحق لفينيسيوس الانتقال إلى ريال مدريد قبل 12 يوليو 2018، حيث سيكون حينها قد بلغ الـ18 من عمره، وبالتالي سيبقى معارا في صفوف فلامنغو خلال تلك الفترة.

ويحق لريال مدريد إنهاء عقد الإعارة مع فلامنغو في 2018، لكن من غير المتوقع أن يحدث ذلك حيث يخطط النادي الإسباني للإبقاء على اللاعب في الدوري البرازيلي من أجل صقل موهبته.