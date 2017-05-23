عبدالله آل ثاني يهدد: سأنزل برشلونة إلى الدرجة الثالثة

عاد الشيخ القطري عبدالله آل ثاني رئيس ملقا إلى مناوشة برشلونة، عندما هدد بتهبيط النادي إلى الدرجة الثالثة، وذلك على خلفية بعض الأحاديث التي ترددت في وسائل التواصل الاجتماعي، حول تهاون ملقا في مباراته أمام ريال مدريد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، والذي فاز به النادي العاصمي للمرة الأولى منذ 2012.

وكتب الشيخ القطري على حسابه الشخصي في "تويتر" رداً على أحد المغردين الذي عرض مقطعاً مصوراً لأحد لاعبي ملقا في المباراة والكرة تمر بين قدميه قبل وصولها إلى رونالدو: " للأسف في كلام ما ينقال أخ علي والله العظيم لو أريد نزولهم درجة ثالثة أو ممكن حرمانهم وسحب رخصتهم راح يتم ذلك من خلال الفيفا.

وأضاف عبدالله آل ثاني في تغريدة أخرى: وهم يعرفون جيداً ماذا كانوا يريدون وتواصلوا مع من أنا إلى الآن ساكت عن هذا الأمر لكن إذا تكرر خلال 24 ساعة سوف أطلب لجنة تحقيق من الفيفا.

وسبق أن وصف رئيس نادي ملقا نادي برشلونة "حثالة كتالونيا" بعدما زادت حدة المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على خطف لقب الدوري.

وكتب الشيخ القطري حينها: حثالة كتالونيا لن يشموا رائحة الدوري بعد تأليف الأكاذيب على المدرب ميتشل مدرب ملقا. وهو ما دفع نادي برشلونة إلى تقديم شكوى ضده لدى لجنة مكافحة العنف التابعة للمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا وأخرى إلى لجنة المسابقات باتحاد القدم ووحدة النزاهة.



