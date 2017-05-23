غريزمان: قد انتقل إلى مانشستر يونايتد

أثار اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الشكوك حول إمكانية استمراره مع الفريق، حيث أكد أنه قد ينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وقال غريزمان في لقاء مع البرنامج التليفزيوني "كوتتيديان"، الذي يذاع على شبكة "تي إم سي" الفرنسية الإعلامية، أنه سوف يتخذ قرارا حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وردا على سؤال عن إمكانية انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد، قال المهاجم الفرنسي أن احتمالات التعاقد مع النادي الإنجليزي تبلغ نسبة الـ 60 بالمئة.



بيد أنه ورغم ذلك أثار غريزمان لغطا أخر عندما أكد أيضا أن نسبة بقاؤه في أتلتيكو مدريد تبلغ 70 بالمئة، موضحا في الوقت نفسه أن انتقاله لصفوف ريال مدريد أمر غير وارد.



وجاءت تصريحات غريزمان لتؤكد شائعات رحيله عن النادي الإسباني، والتي يتناقلها البعض منذ وقت طويل.



ويبحث مانشستر يونايتد، بعد إصابة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن مهاجم من العيار الثقيل ولهذا فهو يضع اللاعب الفرنسي ضمن حساباته.



وأوضح غريزمان أيضا أن مستقبله يتوقف على مدى التوفيق الذي سيحالف أتلتيكو مدريد في التعاقد مع لاعب بديل له في موسم الانتقالات الصيفية.



وينتظر أتلتيكو مدريد أن ترفع في الأيام المقبلة عقوبة الإيقاف الموقعة عليه والتي تحول بينه وعقد صفقات جديدة في فترة الانتقالات القادمة.