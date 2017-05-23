فالفيردي يترك بلباو.. ويقترب من تدريب برشلونة

أعلن أتليتيك بلباو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني رحيل مدربه إرنستو فالفيردي في ظل تقارير قوية عن توليه مسؤولية برشلونة الصيف المقبل.



وينتهي عقد فالفيردي في يونيو ، ونفس الأمر بالنسبة لمدرب برشلونة لويس انريكي الذي أعلن في مارس اذار الماضي عزمه الرحيل بنهاية الموسم، ومن المتوقع أن يتولى فالفيردي المسؤولية في النادي الكاتالوني.



وسيكشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قرار مجلس الإدارة بشأن المدرب الجديد يوم الاثنين المقبل.



وقاد فالفيردي (53 عاما) بلباو لانهاء الموسم في المركز الثامن ولكنه قرر انهاء فترته الثانية في سان ماميس.



وتولى فالفيردي مسؤولية بلباو منذ 2013 وسبق أن دربه بين عامي 2003 و2005 قبل أن ينتقل إلى إسبانيول بين عامي 2006 و2008 وكذلك أولمبياكوس اليوناني مرتين وفياريال وفالنسيا.