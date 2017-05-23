كاغاوا: "التفجير" جعلني لا أنام.. وأخاف ركوب الحافلة

لا يزال الياباني الدولي شينجي كاغاوا يشعر بالخوف من ركوب حافلة بروسيا دورتموند الألماني ويعاني من قلة النوم ليلا، بعد ستة أسابيع من تعرض حافلة الفريق لهجوم بثلاث عبوات ناسفة قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا.



وقال كاغاوا عبر مدونته الشخصية على الانترنت: ما زلت أشعر بالخوف من ركوب حافلة الفريق، أخاف من السفر لخوض المباريات، ما زلت لا أنام بشكل جيد.



وأكد كاغاوا أن القبض على الشخص المشتبه به في عملية التفجير لم تحدث معه أي فارق، كما انتقد تأجيل المباراة أمام موناكو الفرنسي 24 ساعة فقط بعد الهجوم.



وقال كاغاوا: ما زال المشهد الذي وقع في الحافلة يدور في ذهني، سمعنا أن المباراة كان المقرر أن تقام في اليوم التالي، لم اصدق الأمر وكذلك باقي اللاعبين.



وتعرض المدافع الإسباني مارك بارترا للإصابة عندما انفجرت ثلاث عبوات ناسفة عندما كانت الحافلة في طريقها إلى استاد سيجنال ايدونا بارك لمواجهة موناكو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



وخسر دورتموند امام موناكو 2 -3 في اليوم التالي لعملية التفجير ثم خسر 1 -3 في موناكو ليودع البطولة.