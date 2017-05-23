كليتشي يعلن رحيله عن صفوف مانشستر سيتي

قال الفرنسي غايل كليشي الظهير الأيسر لمانشستر سيتي إنه اقترب من الرحيل عن فريقه بعد نهاية عقده الشهر المقبل وبعد ست سنوات مع النادي الإنجليزي.



وانتقل كليشي (31 عاما) من أرسنال إلى سيتي في 2011 وخاض 39 مباراة مع الفريق هذا الموسم الذي شهد احتلال المركز الثالث في الدوري الممتاز، وخاض كليشي 203 مباريات مع سيتي بصفة عامة وأحرز لقبين للدوري.



وقال كليشي ردا على فقرة للإجابات على الأسئلة حول إمكانية اللعب مجددا مع زميله السابق الحارس جو هارت: هذا صعب. لست متأكدا إذا كان جو سيكون هنا الموسم المقبل وأنا لن أكون هنا الموسم المقبل.



وبات كليشي اللاعب الثاني الكبير الذي يقرر الرحيل عن سيتي بعدما أعلن بابلو زاباليتا رحيله في وقت مبكر من الشهر الجاري.