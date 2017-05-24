تشيلسي يلغي احتفالاته بالدوري بسبب تفجير مانشستر

قرر تشيلسي إلغاء موكب احتفاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل في لندن بعد وقوع التفجير في مانشستر يوم الاثنين الماضي.



وأحرز فريق أنطونيو كونتي لقب الدوري الممتاز وقد يضيف لقب كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل. وكان من المتوقع خروج الآلاف من المشجعين لمتابع موكب الاحتفال.



وقال تشيلسي في بيان: في ضوء هذه الأحداث المأسوية نشعر أنه من غير المناسب إقامة موكب احتفال في لندن يوم الأحد في ظل الإجراءات الأمنية المشددة من الحكومة (البريطانية) ومتابعة أن القضية في مرحلة تطور فقد تعاملنا مع الأمر بحذر.



وتابع: نحن نثق بشدة أنه وفقا لمصلحة الجميع فهذا هو القرار الصحيح. نحن متأكدون أن جماهيرنا ستتفهم هذا القرار.



وتسبب تفجير انتحاري في مقتل 22 شخصا خلال حفل غنائي في مانشستر ليل الاثنين.



وقرر تشيلسي، الذي سيلعب مع أرسنال في نهائي كأس الاتحاد يوم السبت، ارتداء شارات سوداء أمام منافسه اللندني في ستاد ويمبلي.