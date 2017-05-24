فالديز يودع ميدلزبره بعد هبوطه

أعلن ميدلزبره الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن حارسه الإسباني فيكتور فالديز سيترك الفريق عقب هبوطه من الدوري الممتاز.

وتوصل ميدلزبره لاتفاق مع فالديز الحارس السابق لبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي لإلغاء العام الثاني من عقده.



وشارك فالديز في 28 مباراة بالدوري في الموسم المنقضي، بينما لعب براد جوزان، الذي رحل عن الفريق لينضم لأتلانتا يونايتد الذي ينافس في الدوري الأميركي للمحترفين، في 10 مباريات الأخرى.



وبات اليوناني الدولي ديمي كونستانتوبولوس، الذي خاض مباراة واحدة في الموسم الماضي، الحارس الوحيد ضمن تشكيلة الفريق الأول في ظل الاستعداد لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.