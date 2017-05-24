كلوب: أتمنى تعزيز صفوف ليفربول سريعاً

يأمل يورغن كلوب، مدرب ليفربول، في التعاقد مع لاعبين جدد قبل انطلاق الاستعداد للموسم الجديد، الذي سيشهد مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضمن ليفربول يوم الأحد الماضي التأهل إلى دوري الأبطال، الذي شارك فيه الفريق مرة واحدة في آخر 7 مواسم.

وقال كلوب للصحافيين عقب الفوز 3-صفر على سيدني الأسترالي وديا يوم الأربعاء: "أتمنى التعاقد مع لاعبين غدا لكن هذا بالطبع لا يمكن حدوثه في الواقع. السيناريو الأفضل دائما هو التعاقد قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد".

واستبعد كلوب التعاقد مع لاعب وسط مدافع جديد رغم تعرض فريقه لهجمات مرتدة خطيرة.

وقال المدرب الألماني: "الأمر كله يتعلق بالتنظيم. تحسن الأداء بالفعل في المباريات القليلة الأخيرة، وتطور أداء اللاعبين خلال الركلات الثابتة".

وسجل دانييل ستوريدج وألبرتو مورينو وروبرتو فيرمينو ثلاثة أهداف في الشوط الأول، ليخرج ليفربول بالفوز على سيدني بعد ثلاثة أيام من انتهاء مشواره في الدوري الممتاز.