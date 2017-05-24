لاعب من أصول لبنانية يسعى للتتويج القاري

نهائي الدوري الأوروبي بين أياكس الهولندي ومانشستر يونايتد الانجليزي، سيضع اللاعب أمين يونس تحت أضواء الإعلام كأحد أبرز اللاعبين المؤثرين في فريقه الهولندي، يونس المولود في دوسلدوف الألمانية لأب يدعى ذو الفقار من مواليد طرابلس اللبنانية هاجر إلى ألمانيا في التسعينات وتزوج هناك.

يونس بدأ في سن الثامنة اللعب مع ناشئي فريق مونشنغلادباخ، قبل أن يظهر لأول مرة في البوندسليغا قبل خمسة أعوام بالمشاركة بديلا أمام هانوفر في الأول من أبريل 2012 ولعب معه 28 مباراة فقط على مدار عامين لم تكن أي منهم على مدار التسعين دقيقة كاملة.

وانتقل في صيف 2014 إلى كايزرسلوترن، أحد فرق الدرجة الثانية لموسم واحد على سبيل الإعارة، وقرر بعدها مسؤولو مونشنغلادباخ عدم التمسك باللاعب فرحل في صيف 2015 إلى أياكس مقابل مليونين وثماني مئة ألف دولار في عقد يمتد لثلاث سنوات.

وفرض يونس نفسه كأحد اللاعبين البارزين والمؤثرين في صفوف أياكس خلال الموسمين الماضي والحالي، فبات واحداً من أبرز لاعبي الجيل الجديد للفريق الهولندي الساعي لنيل أول لقب قاري له منذ عام 1995.

يونس في 43 مباراة بمختلف المسابقات بالموسم الحالي، سجل 7 أهداف لأياكس، منها هدف في مرمى ليون الفرنسي في ذهاب نصف النهائي.

عروض يونس القوية ساهمت بإقناع يواكيم لوف بمنحه فرصة تمثيل منتخب ألمانيا المشارك في كأس القارات، بدءا من شهر يونيو في الأراضي الروسية، لينضم إلى قائمة من لاعبين من أصول عربية حملوا قميص منتخب ألمانيا، وعلى رأسهم سامي خضيرة، التونسي الأصل، وكريم بلعربي المغربي الأصل، ويونس لعب في كافة منتخبات الناشئين لألمانيا من منتخب تحت 15 عامًا وحتى منتخب تحت 21 عامًا .

ولفت الأداء القوي ليونس، أنظار عدد من أندية الدوري الألماني "بوندسليغا" لكن ترك أياكس والعودة للعب بألمانيا ليس ضمن أولويات يونس حاليًا، وربما يتغير الحال إذا حصل أياكس على عروض مالية عالية مقابل لاعبه الشاب.