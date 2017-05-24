ليفربول يتغلب على سيدني الأسترالي في مباراة ودية

تغلب ليفربول الإنجليزي على الإجهاد بعد رحلة السفر الطويلة إلى أستراليا وفاز على فريق سيدني 3 - صفر يوم الأربعاء في مباراتهما الودية ضمن زيارة ليفربول الخاطفة إلى أستراليا والتي تستغرق 24 ساعة فقط.



وبعد ترديد أغنية "لن تسير وحدك" الخاصة بنادي ليفربول ، وقف المشجعون في المدرجات والذين بلغ عددهم نحو 73 ألف مشجع دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا التفجير الذي شهدته مدينة مانشستر الإنجليزية يوم الاثنين.



وأحرز دانيال ستوريدج وألبرتو مورينو وروبرتو فيرمينو أهداف اللقاء في الدقائق السابعة و17 و38 ليحسم الفريق اللقاء تماما في الشوط الأول فيما فشل سيدني بطل أستراليا في الرد خلال الشوط الثاني.