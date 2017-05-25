برشلونة يقدم دعمه الكامل لميسي بعد قرار حبسه

أعلن نادي برشلونة، دعمه الكامل لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده، بعدما أيدت المحكمة العليا في إسبانيا عقوبة بحبسه بسبب اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي رغم أنه من المتوقع عدم تعرضه أو والده للسجن.

وعوقب ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي يلعب في برشلونة منذ كان عمره 13 عاما، بالحبس 21 شهرا إضافة إلى تغريمه مليوني يورو (2.25 مليون دولار) بعد إدانته بارتكاب ثلاث تهم تتعلق بالتهرب الضريبي بين 2007 و2009.



وقال برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت: "يكرر النادي مرة أخرى دعمه الكامل لليونيل ميسي ووالده خورخي ميسي وعائلته".



وأضاف: "تواصل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مع عائلة اللاعب للتعبير عن دعمه".



وتابع: "شعرت العائلة بامتنان كبير ليس فقط بسبب تصرف اليوم لكن بسبب الدعم الذي تلقاه اللاعب وعائلته من النادي خلال هذه الإجراءات. سيواصل النادي الوقوف خلف ليونيل ميسي ووالده وعائلته".



وسجل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين 506 أهداف في 582 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة وأحرز لقب الدوري ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات إضافة إلى عدد كبير من الألقاب الأخرى.