الملك توتي يؤكد اعتزاله.. ويعلن: سأبدأ تحدياً جديداً

أعلن أسطورة كرة القدم الإيطالي فرانشيسكو توتي، يوم الخميس، إنهاء مسيرته الاحترافية مع فريقه روما في ختام الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

وكتب المهاجم الإيطالي 40 عاما، عبر حسابه الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مباراة روما وجنوه يوم الأحد 28 مايو 2017، هي الأخيرة لي بقميص روما".

وأوضح توتي: "لا أستطيع من خلال بضع كلمات أن أكشف ما تعنيه هذه الألوان بالنسبة لي سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل".

وعززت رسالة توتي الشائعات التي أفادت بعدم نيته إنهاء مسيرته الرياضية، رغم الرغبة الدائمة التي أبداها مونشي مدير الكرة بروما في ضم اللاعب المخضرم إلى طاقمه.

وأضاف توتي: "إنني فقط أشعر بأن حبي لكرة القدم لا يتقلص مطلقا، إنها عشقي، وولعي، ولا يمكنني تخيل عدم تأجيج تلك العاطفة لفترة أطول. أبدا".

وتابع: "بدءا من يوم الاثنين إنني على استعداد للانطلاق مرة أخرى. ومستعد لتحد جديد".

ويبدو أن كلمات توتي تشير إلى إمكانية النظر في العروض التي تردد أنه تلقاها من أندية أخرى مثل فريق ميامي إف سي الأمريكي، وبعض الأندية الخليجية.

في المقابل، ذكرت تقارير إخبارية بأن توتي قدم دعوة على العشاء لزملائه في الفريق بأحد مطاعم العاصمة الإيطالية اليوم الخميس، قبل ثلاثة أيام من مشاركته المحتملة في مباراته رقم 619 بالدوري الإيطالي.

وانضم توتي إلى قائمة روما للمرة الأولى موسم 1992 – 1993، وسجل ظهوره الأول مع الفريق في 16 مارس عام 1993، وسجل 250 هدفا في بطولة الدوري الإيطالي من إجمالي 307 أهداف في 25 موسما.