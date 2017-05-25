كارفاخال وبيل ينعشان تدريبات مدريد قبل موقعة يوفنتوس

أكمل اللاعبان غاريث بيل، وداني كارفاخال، نجما ريال مدريد الإسباني، مران فريقهما يوم الخميس حتى نهايته، ليؤكدا أنهما سيكونان جاهزين لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي في الثالث من يونيو المقبل بالعاصمة الويلزية كارديف.

ولم يشارك كلا اللاعبين في المباريات الأخيرة لريال مدريد في الموسم الجاري، بسبب الإصابة، إلا أنهما نجحا في التعافي سريعا، حيث أصبح بمقدور زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الاستعانة بمجهوداتهما في النهائي الأوروبي.

وطبقاً لما نشره نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، انضم كارفاخال وبيل إلى باقي الفريق في مرانه أمس وشاركوا فيه لفترة محدودة، قبل أن يخوضوا مران اليوم بأكمله بشكل طبيعي.

وبذلك، يستطيع زيدان أن يستعين بجميع عناصر الفريق خلال المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس، التي يأمل فيها باختتام موسمه الناجح مع ريال مدريد والذي توج فيه بلقب بطولة الدوري الإسباني.

ولم يشارك بيل في أي مباراة منذ 23 أبريل الماضي، عندما أصيب في ربلة الساق الأيسر، فيما أصيب كارفاخال في الثاني من مايو الجاري في عضلة الفخذ الأيسر.