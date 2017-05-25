لاعبو يونايتد يهدون اللقب إلى ضحايا مانشستر

أهدى أندير هيريرا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، الفوز بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، لضحايا تفجير مانشستر الذي وقع يوم الاثنين الماضي، بينما عبر خوان ماتا وبول بوغبا عن تعاطفه مع عائلات وأقارب الضحايا.

وقبل المباراة وقف الفريقان دقيقة صمت حدادا على وفاة 22 شخصا وإصابة 64 آخرين في هجوم على حفل غنائي بمانشستر.

وهز بوغبا وهنريخ مخيتاريان الشباك ليقودا يونايتد للفوز بأول لقب أوروبي منذ 2008 والأول في الدوري الأوروبي على الإطلاق.

وقال هيريرا للصحافيين بعد المباراة أمس الأربعاء: "أهدي اللقب للضحايا. هذه كرة قدم لكن ما حدث يوم الاثنين كان مريعا. نريد أن يعم السلام في العالم. هذا حدث في مانشستر لكن في كل مكان يجب أن نكون متحدين للوصول إلى السلام وعدم حدوث هجمات أخرى".

وأضاف اللاعب الإسباني الذي أصبح أحد أهم لاعبي يونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو: "في صباح الأمس كنا نشعر بالأسى والحزن. كان من الصعب التدرب قبل المباراة لكن المدرب أخبرنا أن الشيء الوحيد الذي نستطيع فعله هو الفوز باللقب من أجلهم".

وبعد أكثر من 48 ساعة من الهجوم بقليل رفع القائد وين روني كأس البطولة.



وأضاف قائد يونايتد البالغ عمره 31 عاما للصحافيين: "بالتأكيد كرة القدم لا تعيد من ماتوا لكن محاولة منح بعض السعادة للمدينة كان أمرا مهما لنا".

وتابع: "كنت على معرفة ببعض الأشخاص الذين ذهبوا للحفل لذا لم تكن الأمور سهلة. هذه ليست لحظة جيدة ليس لمانشستر فقط بل لكل انجلترا وشعرنا بذلك. ثم كان علينا اللعب والفوز بالبطولة".

ولم يوضح روني إن كانت المباراة هي الأخيرة له مع يونايتد أم لا.

وقال: "لا أعلم. حقا لا أعلم. الآن سأقضي بعض الوقت مع عائلتي وهناك قرارات يجب اتخاذها وسأفعل ذلك في الأسابيع القليلة المقبلة".

والفوز بالدوري الأوروبي ودرع المجتمع وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية أضاف بعض البريق لموسم مخيب ليونايتد الذي احتل المركز السادس في الدوري بفارق 24 نقطة عن تشيلسي البطل.

وقال هيريرا: "نعرف أنه كان من الممكن تقديم أداء أفضل في الدوري الإنجليزي ولكن إنهاء الموسم بالفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وبالدوري الأوروبي شيء رائع".

وأضاف: "قدمنا أداء كبيرا اليوم وأعتقد أنه بوسع جماهير مشجعينا أن تشعر بالفخر بما حققناه".

وأشار ماتا إلى أن الأحداث الصادمة في مانشستر منحت الفوز باللقب أهمية أكبر.

وقال للصحافيين: "هذا يعني الكثير لي لأنها أول بطولة أوروبية لي وبعد ما حدث في المدينة كان من الجيد جلب اللقب لمانشستر".

وقال بوغبا في إشارة لهجوم مانشستر: "خيم الحزن على جميع أنحاء العالم بعد هذا الهجوم. لكن كان يتعين علينا التركيز. لقد فزنا من أجل مانشستر. لعبنا من أجل إنجلترا ومن أجل مانشستر ومن أجل الضحايا".