مانشستر سيتي يؤكد رحيل كليتشي ونافاس

أكد مانشستر سيتي، ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم يوم الخميس، أن مدافعه الفرنسي غايل كليتشي وجناحه الإسباني خيسوس نافاس، سيرحلان عن صفوفه بنهاية عقديهما في يونيو المقبل.

وكان كليتشي انضم إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2011 قادما من أرسنال وتوج معه على الخصوص بلقبين في الدوري عامي 2012 و2014، ومثلهما في كأس الرابطة عامي 2014 و2016.

وعلق الدولي الفرنسي (20 مباراة دولية) على رحيله في تصريح للموقع الرسمي للنادي: "الفوز بأربعة ألقاب كبرى ومساعدة الفريق على أن يكون أحد أفضل الأندية في انكلترا كان مغامرة رائعة، وأنا فخور بالمشاركة فيها. من الرائع جدا أن نرى ما وصل إليه النادي اليوم".

وتوج كليتشي بلقب الدوري الانكليزي مرة واحدة مع أرسنال عام 2004.

في المقابل، كان خيسوس (31 عاما) المتوج مع منتخب بلاده بلقبي كأس العالم 2010 وكأس اوروبا 2012، انضم إلى مانشستر سيتي عام 2013 قادما من اشبيلية.

ومن المرجح أن يرحل ايضا لاعب الوسط العاجي يحيى توريه وحارس المرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو والمدافع الفرنسي باكاري سانيا كون عقودهم تنتهي ايضا في يونيو المقبل.