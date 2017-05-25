مانشستر يونايتد يخطف الدوري الأوروبي ويبلغ "الأبطال"

تغلبت الخبرة مجددا على طموح الشباب وتوج نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي موسمهم القاري بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم من خلال الفوز الثمين 2- صفر على أياكس يوم الأربعاء في المباراة النهائية للبطولة على استاد "فريندز آرينا" في العاصمة السويدية ستوكهولم.



ولم يكن اللقب هو المكسب الوحيد لمانشستر يونايتد في مباراة اليوم بل ضمن الفريق أيضا مشاركته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي بول بوغبا في الدقيقة 18 . وفي الشوط الثاني ، أضاف هنريك ميختاريان الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 48 .



وبدأت المباراة بنشاط هجومي مكثف من مانشستر الذي حاول استغلال فارق الخبرة لخطف هدف مبكر ولكن الكاميروني أندري أونانا حارس مرمى أياكس تصدى لأكثر من محاولة في الدقائق الأولى ليمنح زملاءه الثقة والطمأنينة.



واستغل لاعبو أياكس هذه الثقة ليبدأ الفريق في الدخول إلى أجواء اللقاء تدريجيا وتبادل الهجمات مع منافسه.



وكانت أول هجمة لأياكس في المباراة في الدقيقة 13 وانتهت بتمريرة عرضية من الناحية اليسرى ولكن بول بوغبا أبعدها برأسه في الوقت المناسب.



لكن الفرصة الحقيقية كانت في الدقيقة 15 اثر هجمة سريعة منظمة لأياكس تبادل خلالها المالي أمين يونس الكرة مع زميله برتراند تراوري الذي أنهى الهجمة بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لكن سيرخيو روميرو حارس مرمى مانشستر تصدى لها بصعوبة وأمسك الكرة على مرتين.

وجاء رد مانشستر قاسيا بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 18 عن طريق بوغبا الذي حالفه الحظ لهز شباك أياكس.



وجاء الهدف اثر تمريرة من البلجيكي مروان فيلايني وتسديدة زاحفة أطلقها بوغبا من خارج منطقة الجزاء بعدما فتح لنفسه زاوية التسديد ، وكان أونانا في طريقه للتصدي لها لكن الكرة ارتطمت باللاعب دافينسون سانشيز مدافع أياكس لتغير اتجاهها وتسكن المرمى.



وأثار الهدف المبكر حفيظة لاعبي أياكس الذين كثفوا ضغطهم على مانشستر في الدقائق التالية بحثا عن هدف التعادل.



ولكن مانشستر يونايتد كاد يسجل الهدف الثاني اثر هجمة سريعة وانطلاقة رائعة من أنطونيو فالنسيا في الناحية اليمنى قبل أن يسدد الكرة صاروخية من زاوية صعبة وتصدى لها أونانا بقبضة يده لينقذ فريقه من فرصة خطيرة.



ونال هنريك ميختاريان نجم مانشستر إنذارا في الدقيقة 31 للخشونة مع جويل فالتمان.



وهدأ إيقاع اللعب في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول رغم وجود بعض المحاولات الهجومية من الفريقين والتي كان أبرزها الهجمة التي قادها تراوري في الدقيقة 37 قبل أن يضغط عليه الدفاع ليفسد الهجمة في الوقت المناسب.



وباءت محاولات الفريقين في الدقائق الأخيرة بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر 1 - صفر.



وبدأ مانشستر الشوط الثاني بهجوم ضاغط على دفاع أياكس ليسفر هذا عن هدف الاطمئنان الذي سجله هنريك ميختاريان في الدقيقة 48 .



وجاء الهدف اثر ضربة ركنية مرت منها الكرة فوق رأس فيلايني لتصل إلى كريس سمولينج الذي لعبها في اتجاه المرمى ثم أكملها ميختاريان ببراعة بلمسة هادئة بقدمه لتعانق الكرة الشباك.



وحاول مانشستر يونايتد استغلال الارتباك في صفوف أياكس لتسجيل مزيد من الأهداف ولكن أياكس استعاد اتزانه تدريجيا وتصدى للمحاولات الإنجليزية في الدقائق التالية.



وتدخل سانشيز في الوقت المناسب لقطع الكرة من أمام ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر اثر هجمة سريعة وانطلاقة رائعة لراشفورد في الدقيقة 49.



واستعاد أياكس اتزانه تدريجيا وعاد لشن الهجمات في اتجاه مرمى مانشستر لكن محاولاته افتقدت للفاعلية المطلوبة.



ونال فالتمان إنذارا في الدقيقة 58 للخشونة مع الأسباني خوان ماتا نجم مانشستر. وأجرى بيتر بوس المدير الفني لأياكس تغييرا تنشيطيا في صفوف فريقه بنزول ديفيد ناريس في الدقيقة 62 بدلا من كاسبر دولبرغ.



ونال الألماني أمين يونس نجم وقائد فريق أياكس إنذارا في الدقيقة 64 لجذب فالنسيا من قميص اللعب.



وتصدى أونانا لهدف أكيد لمانشستر في الدقيقة 65 اثر هجمة منظمة سريعة وتمريرة عرضية لعبها بوغبا من الناحية اليمنى وقابلها فيلايني بضربة رأس رائعة وهو على بعد خطوات من المرمى لكن أونانا أمسك الكرة بثبات.



وكثف أياكس محاولاته الهجومية في الدقائق التالية وشكل إزعاجا مستمرا لدفاع مانشستر يونايتد ولكن الحظ عاند الفريق في أكثر من هجمة.



وسنحت الفرصة للفريق اثر ضربة حرة داخل قوس منطقة جزاء مانشستر يونايتد في الدقيقة 72 ولكن حكيم زياش سددها في الحائط البشري الدفاعي.



وأجرى مورينيو تغييرا في لدقيقة 74 بنزول لاعب الوسط جيسي لينغارد بدلا من ميختاريان.



وتدخل دفاع أياكس في الوقت المناسب لإيقاف هجمة سريعة قادها بوغبا في الدقيقة 75 وطالب بوغبا باحتساب ضربة جزاء مؤكدا تعرضه لدفعة من سانشيز داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.



وتوترت أعصاب اللاعبين بعدها بدقيقتين اثر التحام قوي من ماتا مع ماتياس دي ليجت نجم أياكس الناشئ ولكن الحكم تدخل سريعا لفض الاشتباك وأشهر البطاقة الصفراء في وجه ماتا.



ولعب الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 84 على حساب راشفورد في تغيير تنشيطي جديد لمانشستر يونايتد.



وفشل لينجارد في سباق السرعة مع دفاع أياكس ليهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 87 بعد إضاعة الانفراد التام بالحارس.



ومنح مورينيو مهاجمه المخضرم واين روني فرصة المشاركة الشرفية في اللقاء حيث دفه به في الدقيقة 90 بدلا من ماتا.



وكثف لاعبو أياكس هجومهم في الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لمانشستر يونايتد.