مدرب أياكس: أشعر بخيبة أمل.. وسنعود أكثر قوة

قال بيتر بوس، مدرب أياكس، إنه شعر بخيبة أمل بعد الأداء الذي قدمه فريقه في الهزيمة 2-صفر أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الأربعاء، لكنه وعد بالتعلم من الأداء البدني لمنافسه والعودة بشكل أقوى.



وتفوق فريق المدرب جوزيه مورينيو على أياكس طيلة 90 دقيقة وتنازل عن الاستحواذ عن الكرة لكنه منع منافسه من العثور على مساحات لتقديم طريقة اللعب التي تعتمد على التمرير.



وقال بوس في مؤتمر صحافي بعد المباراة: "بالتأكيد أشعر بخيبة أمل لأنك تلعب النهائيات لكي تفوز".



وأضاف: "لم نفعل ذلك ولم أشهد اياكس الذي اعتدت مشاهدته وهذا يعني تقديم كرة قدم جيدة والضغط بقوة والسيطرة على مجريات المباراة".



وتأخر أياكس بهدف من تسديدة من بول بوجبا اصطدمت بمنافس في الدقيقة 18.



وكانت الأمور صعبة بعد ذلك وزادت صعوبة عندما ضاعف هنريخ مخيتاريان الفارق بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.



وقال بوس (53 عاما): "عندما تتأخر 1-صفر أمام دفاع مثل هذا وفريق منظم ستكون الأمور صعبة خاصة في الشوط الثاني".



ولم يكن اياكس على نفس مستوى القوة البدنية للاعبي يونايتد خاصة في خط الوسط الذي سيطر عليه الفرنسي بوغبا صاحب أغلى صفقة انتقال في التاريخ والبلجيكي مروان فيلايني.



وقال بوس: "اعتقد أنه كان هناك فارقا كبيرا في الناحية البدنية بالطريقة التي لعب بها (يونايتد) لكنها ليست مسألة قوة. الأمر يتلخص في كيف تستخدم جسدك وهو ما علينا تعلمه".



وواصل: "بالنسبة لكل اللاعبين فهذا هو أول نهائي. للفوز في النهائيات بجب أولا أن تلعب النهائيات وتتعلم منها. كل اللاعبين الذين شاركوا اليوم تعلموا كثيرا. هذا جزء من المباراة كان المنافس أفضل منا فيه".



وتابع: "سنتعلم كثيرا من ذلك وسنصبح أكثر قوة. ولو نجحنا في الحفاظ على هذه التشكيلة سنكون أكثر قوة في الموسم المقبل بالتأكيد".



واقيمت المباراة بعد يومين من تفجير مانشستر الذي قتل فيه 22 شخصا وأصيب 64 شخصا وأشار بوس إلى أن لاعبيه تأثروا بالأمر فعلا.



وقال: "تحدثنا حول الحادث وفي وسائل الإعلام كان هناك الكثير من الحديث لذا من الواضح أن الفريقين تأثرا. لكن بمجرد أن تلعب النهائي اعتقد أنك في هذه اللحظة تنسى ما حدث".



وبعد عام بالتمام والكمال من خسارته نهائي كأس اسرائيل مع مكابي تل ابيب قال بوس مازحا إنه سيتحدث مع مسؤولي كرة القدم حول تاريخ النهائي.



وأضاف بابتسامة ساخرة: "سأطلب من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي عدم إقامة أي نهائي اخر في هذا التاريخ".