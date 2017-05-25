مورينيو بعد التتويج: اللقب الأهم في مسيرتي

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، بعد الفوز 2-صفر على أياكس أمس الأربعاء والتتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، إن الفريق انهى الموسم بشكل رائع لأنه كان يدرس منافسيه جيدا قبل المباريات الكبيرة.



وأضاف المدرب البرتغالي في مؤتمر صحافي: "أنا شخص متواضع للغاية عندما ألعب في النهائي. احترم وأدرس المنافس. أحاول جعل لاعبي فريقي يحترمون نقاط قوة المنافس ويفهمون نقاط ضعفه".



وواصل: "هذا أهم لقب في مسيرتي لأنه اخر لقب ودائما اخر لقب يكون الأكثر أهمية. هكذا أنظر للأمور".



وتابع: "هذا يعني كل شيء للفريق. هذا يعني عودتنا لدوري أبطال أوروبا واللعب في كأس السوبر الأوروبية في اغسطس المقبل. هكذا نكمل مهمتنا".



وأكد مورينيو على أن فريقه كان قادرا على عدم التفكير في تفجير مانشستر الذي شهد مقتل 22 شخصا يوم الاثنين الماضي، والتركيز على أهم مباراة في الموسم.



وقال: "عندما تشارك في المباريات الكبيرة تكون سعيدا ونحن لم نكن كذلك. اللاعبون كانوا رائعين لأنهم عزلوا انفسهم عما حدث وحافظوا على تركيزهم".



وزاد: "لكن الحياة لا تتوقف. اتفق مع قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإقامة المباراة لكن بالتأكيد هذه المأساة اخذت الكثير من فرحتنا باللقب".



وأضاف: "لو كنا نستطيع لقمنا باستبدال هذا اللقب بحياة من قتلوا. لم نكن لنفكر مرتين".



ورفض مورينيو الحديث عن احتمال بقاء زلاتان ابراهيموفيتش هداف الفريق والذي تعرض لإصابة قوية في الركبة في الموسم المقبل وفضل الإشارة بلاعبه السويدي الذي كان حاضرا في الملعب.



وقال مورينيو: "ما حدث له غير عادل لكن الحياة وكرة القدم أحيانا تكون هكذا. كان من الممكن أن تكون الأمور رائعة له لو كان على أرض الملعب الذي لعب عليه قبل أن يترك السويد".



وتابع: "هو قدم أداء مذهلا هذا الموسم لذا أنا سعيد بنجاحه أخيرا في حصد لقب أوروبي".