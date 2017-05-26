تشيلسي يبحث عن الثنائية.. وأرسنال لإنقاذ موسمه

المصدر: لندن - د ب أ

يسدل الستار على موسم متباين بالنسبة لتشيلسي وأرسنال عندما يلتقيان غدا السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يتوجه تشيلسي إلى ملعب ويمبلي أملا في حصد أول ثنائية له منذ 2010.

ومن جانبه يسعى أرسنال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في موسم باهت شهد حلول الفريق في المركز الخامس وغيابه عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وسط تكهنات بشأن مصير المدرب الفرنسي ارسين فينغر.

وقال مهاجم ارسنال داني ويلبيك: "كنادٍ وبالنظر لما انتهى عليه الموسم، فهذا ليس المركز الذي كنا نطمح اليه".

وأضاف: "ندرك أننا حصلنا على فرصة المشاركة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ونريد أن نظهر بأفضل مستوى لنا".

وفاز أرسنال على ضيفه تشيلسي في الدور الأول من الدوري الإنجليزي ولكن البلوز ثأر وحسم مواجهة الدور الثاني لصالحه بنتيجة 3 -1.

الخسارة على ملعب الإمارات بثلاثية كانت نقطة تحول بالنسبة لتشيلسي هذا الموسم، حيث لجأ المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بعدها لتغير طريقة اللعب إلى 3/4/3 وهي الخطوة التي قادت الفريق لتحقيق 13 انتصارا ليهيمن على الصدارة دون رجوع.

وقال كونتي: "لو لم نفز باللقب كان الموسم سيصبح جيدا، ولكن الفوز باللقب جعل الموسم رائعا".

وأضاف: "الآن أعتقد أن هذا الموسم يمكن أن يصبح أكثر روعة إذا تمكنا من الفوز بلقب كأس الاتحاد، ولكن علينا أولا أن نصل إلى القوة الدافعة الصحيحة".

أرسنال من جانبه عانى بشدة هذا الموسم وفشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال للمرة الأولى خلال عهد فينغر الممتد على مدار عقدين من الزمان.

ويواجه فينغر دعوات متزايدة للتنحي عندما ينتهي عقده الشهر المقبل، كما تثار الشكوك حول مستقبل الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز ولاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل.

وهناك فرصة متاحة لإنقاذ الموسم من الفشل الذريع والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة عشرة في رقم قياسي.

كما أن اللقب سيكون السابع في مسيرة فينغر في كأس الاتحاد، وهو رقم قياسي في حد ذاته، ولكن المدرب الفرنسي لا يفكر في نفسه.

وقال فينغر: "أريد فقط الفوز بالكأس، لأنه سيكون مهما جدا لوضع الفريق على الجانب الرياضي".

وأضاف: "سيكون تتويجا جيدا لما فعلناه في آخر شهرين. هذا الفريق أعطى الكثير وأعتقد أنهم يرغبون حقا في الفوز باللقب".

ويعاني أرسنال من مشكلة حقيقية على مستوى خط الدفاع، حيث يغيب لوران كوتشيلني للإيقاف وجابريل باوليستا للإصابة، بينما لم يتحدد بعد مصير شيكوردان مصطفى من المشاركة.

ويرى كونتي أن أرسنال هو المرشح الأوفر حظا للفوز، نظرا لخروجه بلا أي ألقاب في الموسم الحالي.

وقال كونتي: "أرسنال أهدر فرصة الصعود لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ زمن، لذا يجب علينا الاستعداد بطريقة صحيحة".