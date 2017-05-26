زاباليتا ينضم إلى صفوف وست هام

انتقل المدافع الأرجنتيني بابلو زاباليتا من مانشستر سيتي ثالث الدوري الانكليزي لكرة القدم إلى وست هام في عقد لموسمين يبدأ في الأول من يوليو المقبل.

وقال زاباليتا الجمعة لتلفزيون وست هام "من دواعي سروري أن أكون جزءا من وست هام. بالطبع، جئت الى النادي للاستمتاع وآمل في تقديم اوقات جيدة".

وتوج زاباليتا (32 عاما) بالدوري الانكليزي مرتين وبكأس انكلترا مرة وبكأس الرابطة مرتين ايضا مع مانشستر سيتي في 200 مباراة خاضها في صفوفه منذ انضمامه اليه من اسبانيول الاسباني عام 2008.

وأشار المدافع الأرجنتيني إلى انه رفض عروضا من ايطاليا واسبانيا وانكلترا ايضا وفضل التوقيع مع وست هام ومساعدته في تحسين ترتيبه في الدوري.

وأنهى وست هام الدوري الممتاز في المركز الحادي عشر.

وأضاف زاباليتا: "يحتاج اللاعب إلى تحد جديد في بعض الاحيان. أمضيت تسعة اعوام رائعة للغاية مع مانشستر سيتي الذي منحني فرصة اللعب في هذا الدوري الرائع، الدوري الممتاز، وهو ما استمتعت به كثيرا، وانه ربما الوقت المناسب لي للرحيل".

وتابع: "اعتقد انني اريد البقاء في الدوري الممتاز. انه تحد جديد وانا مستعد لذلك".

وكان مانشستر سيتي اعلن الخميس ان مدافعيه الفرنسيين غايل كليشي وباكاري سانيا وجناحه الاسباني خيسوس نافاس وحارس مرماه الارجنتيني ويلي كاباييرو سيرحلون عن صفوفه بنهاية عقودهم في يونيو المقبل.