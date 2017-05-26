سيتيين يتولى تدريب ريال بيتيس حتى 2020

المصدر: برشلونة - د ب أ

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة، تعيين كيكي سيتيين في منصب المدير الفني للفريق بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

وتولى جوس بوييه تدريب الفريق مع بداية موسم 2016 - 2017 لكنه أقيل في نوفمبر الماضي، بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه، وأسندت المهمة لفيكتور سانشيز دل آمو لكنه أقيل في مايو الجاري.

وتولى القائد السابق للفريق أليكسيس تروخيلو تدريب ريال بيتيس لمباراتيه الأخيرتين في الموسم، وقد أنهى الفريق الدوري الإسباني في المركز الخامس عشر.

ورحل سيتيين عن تدريب لاس بالماس بنهاية الموسم المنقضي، وكان قد أعلن أنه يواجه خلافات معقدة مع مجلس إدارة النادي.

ودرب سيتيين58 عاما، فريق لاس بالماس لمدة موسمين وسبق له أن تولى تدريب ريسينج سانتاندر وإيخيدو ولوجرونيس ولوجو ومنتخب غينيا الاستوائية.