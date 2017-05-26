فيرغسون: تحقيق اللقب سيعزز المعنويات في مانشستر

أشاد اليكس فيرغسون، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، بسكان مانشستر، وقال إن فوز يونايتد بالدوري الأوروبي سيعزز معنويات الجميع بعد التفجير الذي استهدف حفلا موسيقيا في المدينة يوم الاثنين الماضي.



وقال فيرغسون أمس الخميس إنه فخور بأداء لاعبي يونايتد في الفوز 2-صفر على أياكس أمستردام الهولندي في ستوكهولم ومن ثم التتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى والتأهل لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل.



وقتل 22 شخصا واصيب العشرات في الهجوم الدامي على الحفل الذي أحيته المطربة الأمريكية أريانا جراندي.



وأشاد فيرغسون بمدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو أيضا.



وجاءت هذه التصريحات أثناء حفل حضره فيرغسون في جلاسجو للاحتفال بمرور 50 عاما على فوز سيلتيك بكأس اوروبا 1967 عندما أصبح أول فريق بريطاني يتوج باللقب الأوروبي.



وقال فيرغسون لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "اعتقد أن يونايتد منح المدينة بعض الأمل واعتقد أن هذا هو الأهم. كلنا نشعر بالفخر. كان انجازا كبيرا".



وتابع: "اعتقد أولا أن مانشستر مثل جلاسجو هي مدينة سكانها من الطبقة العاملة. وأهلها الرائعون سيتجاوزون الأمر".



وأضاف: "سيتجاوزون الأمر لأن هناك اخلاقيات الطبقة العاملة والمدينة تشعر بوحدة أكبر الآن".



وتولى فيرغسون (75 عاما) تدريب يونايتد لمدة 27 عاما وقاده للفوز بالدوري الانجليزي 13 مرة بالإضافة إلى دوري الأبطال مرتين وكأس الاتحاد الانجليزي خمس مرات وكأس رابطة المحترفين أربع مرات.